S ochranou Devínskej Kobyly to nevyzerá dobre

Do komunálnej politiky som šiel s jedinou ambíciou: zachrániť prírodu Devínskej Kobyly. Vtedy som tomu veril, dnes to vidím čiernejšie.

Začnem trochu sebakriticky. Keď som sa stal miestnym poslancom v Bratislave-Dúbravke, písal sa rok 2014. Ako tak som sa zorientoval v roku 2015. Lenže čas plynul neúprosne rýchlo a kým som sa mnohé veci naučil prebehlo takmer celé jedno volebné obdobie. Ku koncu svojho prvého mandátu som konečne našiel spôsob, ktorý by pomohol ochrániť les a prírodu Devínskej Kobyly z Dúbravskej strany aspoň čiastočne. Dúbravskú stranu totiž trápi hlavne výstavba v záhradkách - Strmý bok, Nápojiská, Biela studnička. Tým riešením bolo vytvorenie územného plánu zóny. Cieľom je upresnenie zóny, ktorá je definovaná v územnom pláne mesta. V našom prípade ide o kód 1203, čo sú záhrady a rekreácia v prírode. V tejto zóne môžete stavať jednoduchú stavbu (stavebný zákon 50/1976 Z.z. §139b, ods. 1, písm. a) až f)) do 300 m2 zastavanej plochy. Predstavte si dom 10x30 metrov - pivnica, prízemie, podkrovie/ustúpené podlažie.

Územný plán zóny (ďalej len ÚPN Z) začína tým, že miestne zastupiteľstvo požiada starostu o jej spracovanie. Materiál som pripravil. Bol dobre spracovaný. Poslancov som presvedčil o opodstatnenosti návrhu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Dúbravka o návrhu rokovalo dňa 17.4.2018. Návrh prešiel bez vážnejších výhrad (uznesenie 287/2018). Hovoril som si: "Podarilo sa!!!".

Lenže... Mal som informáciu, že od nášho uznesenia do prípravy zadania, resp. do vyhlásenia verejného obstarávania na ÚPN Z, by to malo trvať tak 6 mesiacov. Na úrade sa nič nehýbalo. Vedúci územného rozvoja ma presviedčal, ako sa na tom pracuje. Po polroku však verejné obstarávanie na danú "zonálku" nebolo pripravené. Prešli ďalšie mesiace a stále nič. Na úrad som chodil ako na hodiny klavíra. Nič. Potom prišli voľby. Poslancom som ostal a pokračoval som v tlaku, aby sa ÚPN Z pripravil. A tu sa zrazu objavila správa, že prokurátor napadol prípravu ÚPN Z v Rači (link tu a tu). Od toho okamihu som ako odpovede na svoje interpelácie dostával iba správu, že realizovať ÚPN Z podľa môjho uznesenia nie je možné (pričom uznesenie je stále platné, prokurátor ho nenapadol).

Bude zonálka?

Na túto otázku by som rád poznal odpoveď aj ja sám. Ale už to nie je v mojej moci. Prokurátor napadol ÚPN Z v Rači s tým, že nie je v súlade s územným plánom mesta. To by nebolo prekvapujúce. Ale pointa je v tom, že o aký nesúlad ide. V textovej časti územného plánu (v prílohe záväznej textovej časti na strane 35: tu) nájdete lokality, kde sa zonálne štúdie môžu pripravovať a realizovať. Keďže sú vymenované, de facto a de jure, sa nemôžu realizovať tam, kde to nie je písomne dané v územnom pláne. Preto existujú tri možnosti ako ochrániť výstavbu v lesoch na Devínskej Kobyle. Prvou možnosťou je preformulovať vetu: Územný plán mesta, textová časť záväzná časť C, odsek 2.2.5.: ÚPN Z pre určené časti územia mesta sú záväzné z hľadiska rozsahu a polohy podľa textovej časti ÚPN. Konkrétne vymedzenie riešeného územia ÚPN Z môže byť upravené v rámci procesu jeho obstarania. Pre ostatné územie mesta je možné spracovať ÚPN Z podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí. Príklad zmeny formulácie: ÚPN Z sa môžu spracovávať aj v iných lokalitách, ktoré určia mestské časti na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva. Alebo ju úplne vynechať. Druhou možnosťou je zadefinovať kód 1203 (záhradky) a určiť tabuľkou v písomnej časti, aká výstavba sa môže realizovať. Presne by sa určili indexy zastavanej plochy, výšky a zelene. Napríklad zastavaná plocha by sa mohla určiť takto:

záhrada do 400 m2 7,5% zastavaná plocha záhrada od 401 do 600 m2 6% zastavaná plocha záhrada od 601 do 800 m2 4% zastavaná plocha nad 801 m2 3% zastavaná plocha

Tretia možnosť je relatívne jednoduchá. Tou je doplniť medzi vymedzené lokality pre spracovanie ÚPN Z aj záhrady v dúbravských lesoch.

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z:

• Dúbravka - východný rozvoj,

• Dúbravka - západný rozvoj,

• Dúbravka – Jadranská západ,

• Dúbracentrum,

• Krčace – západ,

• Krčace – východ,

• Švábsky vrch, Lamenica, Dúbravská hlavica – rekreácia v prírodnom prostredí,

• územie OP NKP kostola sv. Kozmu a Damiána,

• územie OP NKP kaplnky Ružencovej P. Márie v Dúbravke.

a pridať:

• záhrady v lokalitách Biela studienka, Nápojiská, Lamenice, Strmý bok a Veľká lúka,

Kompetencia upravovať územný plán patrí mestu. Preto som po diskusii o parkovacej politike na jar 2019 chytil primátora "za kabát" a vysvetlil som mu, čo ma trápi. Prisľúbil mi, že do konca roka 2019 by to nemal byť problém vyriešiť. Nestalo sa tak. Ešte stále neformálne som mu po ľuďoch z tímu Vallo poslal list a odkázal ma na svojho úradníka. Ale aj to je zatiaľ bez reakcie... A od vtedy ubehol rok.

Fotky stavieb v záhradkách v katastri Dúbravky:

Nápojiská (zelenou označené územia, kde majitelia uvažujú nad výstavbou, žltou označené s vysokou mierou pripravenosti s výstavbou, červenou sú rozostavané/skolaudované stavby za ostatných 5 rokov). Nápojiská boli donedávna len záhradkárskou osadou. Sú úplne uprostred lesa.

Červenou - pozemky s rozostavanou stavbou. Žltou - pozemky s vysokou mierou rozpracovanosti. Zelenou - majiteľ chce stavať. (https://zbgis.skgeodesy.sk/)

Dom v lokalite Nápojiská. V tejto lokalite boli len záhradky. (Matej Nagy)

Strmý bok - táto časť sa nachádza medzi vojenskou cestou na Kobylu a kostolom sv. Kozmu a Damiána (farský kostol). Červenou sú označené pozemky s rozostavanými stavbami.

Strmý bok - červenou vyznačené rozostavané stavby. (https://zbgis.skgeodesy.sk/)

Strmý bok. Tento dom je jedna z najmenších stavieb. (Matej Nagy)

Stavba na Strmom boku (Matej Nagy)

Toto je najväčšia stavba na Strmom boku. (Matej Nagy)

Strmý bok časť 2 a Lamenice. Na Lamenici stoja niektoré domy už dlhšie a mnohé sú skolaudované. Je tam však ešte dosť pozemkou, kde môže hroziť výstavba. Druhá časť Strmého boku je nad Dúbravským cintorínom. Aj tu stojí už niekoľko skolaudovaných domov. Mnohé sú však nové. Červenou sú vyznačené stavby novšie ako 5 rokov.

Strmý bok a Lamenice. Červenou sú vyznačené domy postavené za ostatných 5 rokov. Žltou označený je pozemok pripravený na stavbu. (https://zbgis.skgeodesy.sk/)

Veľmi necitlivo realizovaný dom na vstupe do lesa od vojenskej cesty. (Matej Nagy)